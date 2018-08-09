المستشار عقيلة صالح يستلم «الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا»

استلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، «الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا» من النائبة فاطمة الصويعي والنائبة خديجة المبروك وعدد من المواطنين الليبيين.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي الخميس إن «الوثيقة صاغها عدد من أبناء المجتمع الليبي بمختلف أطيافه من كل انحاء ليبيا الذين عقدوعدة اجتماعات في سبها وطرابلس والبيضاء تمخضت على اعداد وثيقة وطنية لانقاذ ليبيا».

وأضاف: «القيت كلمات من قبل ممثلين عن الأقاليم التاريخية الثلاثة برقة وطرابلس وفزان عبروا فيها عن ما تحويه هذه الوثيقة مطالبين مجلس النواب الاخذ بها لانقاذ ليبيا».

ولفت المريمي إلى أن «الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا» سوف تقدم نسخة منها إلى رئيس المجلس الرئاسي فايزالسراج ونسخة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري.

وتتكون «الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا» من 4 محاور رئيسية هي «الثوابت الوطنية وإنقاذ الجنوب والأزمات العامة وآلية تنفيذ الوثيقة»، وحملت المحاور الأربعة 20 فقرة جاءت على النحو التالي:

«الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا»

أولا: الثوابت الوطنية

1- حماية السيادة الوطنية والدفاع عن ليبيا ووحدة ارضها وشعبها والحفاظ على ثروات ومقدرات الشعب الليبي.

2- دعم الحوارالوطني الليبي والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتأكيد على أن يكون الحل الوطني من داخل التراب الليبي.



3- توظيف الخطاب الديني والإعلامي لخدمة الوطن.



4- إلغاء المركزية الإدارية والدفع نحو الإدارة المحلية على أن يؤمن ذلك بنص دستوري.

5-الإسراع بالانتخابات العامة قبل نهاية العام وفق الاستحقاقات الدستورية والتأكيد على التداول السلمي للسلطة.



6-منع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال.



7- إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية العامة ودعم الجيش الوطني والأمن العام ودعم لجنة التدقيق في منظومة الرقم الوطني وحمايتها.



ثانيًا: إنقاذ الجنوب

6- حماية وضبط الحدود الجنوبية الليبية المنتهكة من دول الجوار.

7- إيقاف التهجير الممنهج والتغيير الديمغرافي الحاصل في الجنوب.



8- وقف عمليات التهريب ونهب الثروات المحلية.

9- توفير الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية والأمنية.

ثالثًا: العمل على حل الأزمات العامة.

10- عدم توفر السيولة النقدية في المصارف.

11- إنقطاع الكهرباء.

12- تدني مستوى الخدمات الصحية.

13- الوضع الأمني.



14- دعم وتأمين منظومة النهر الصناعي.

15- عدم توفر السلع الغذائية الضرورية للمواطن.



16- العبث بالاعتمادات المالية واستغلالها في غير السلع الضرورية للمواطن.



رابعًا: آلية تنفيذ الوثيقة



17- وقعت هذه الوثيقة من قبل حكماء وأعيان ومشائخ من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية في ليبيا.

18- المطالبة بالرد الرسمي من قبل الجهات المعنية على ماجاء في الوثيقة في مدة اقصاها أسبوعين من تاريخ الأستلام.

19- تسلم نسخة بشكل رسمي من الوثيقة للمحكمة العليا والنائب العام والأمم المتحدة وذلك للعلم.



20- اللجوء إلى العصيان المدني في حالة عدم الاستجابة لتنفيذ مقررات هذه الوثيقة.