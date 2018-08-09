المستشار عقيلة صالح يستلم «الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 09 أغسطس 2018, 03:08 صباحا

استلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، «الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا» من النائبة فاطمة الصويعي والنائبة خديجة المبروك وعدد من المواطنين الليبيين.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي الخميس إن «الوثيقة صاغها عدد من أبناء المجتمع الليبي بمختلف أطيافه من كل انحاء ليبيا الذين عقدوعدة اجتماعات في سبها وطرابلس والبيضاء  تمخضت على اعداد وثيقة وطنية لانقاذ ليبيا».

وأضاف: «القيت كلمات من قبل ممثلين عن الأقاليم التاريخية الثلاثة  برقة وطرابلس وفزان عبروا فيها عن ما تحويه هذه الوثيقة مطالبين مجلس النواب الاخذ بها لانقاذ ليبيا».

ولفت المريمي إلى أن «الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا» سوف تقدم نسخة منها إلى رئيس المجلس الرئاسي فايزالسراج ونسخة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري.

وتتكون «الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا» من 4 محاور رئيسية هي «الثوابت الوطنية وإنقاذ الجنوب والأزمات العامة وآلية تنفيذ الوثيقة»، وحملت  المحاور الأربعة 20 فقرة جاءت على النحو التالي:

«الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا»

أولا: الثوابت الوطنية

1- حماية السيادة الوطنية والدفاع عن ليبيا ووحدة ارضها وشعبها والحفاظ على ثروات ومقدرات الشعب الليبي.

2- دعم الحوارالوطني الليبي والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتأكيد على أن يكون الحل الوطني من داخل التراب الليبي.
 
3- توظيف الخطاب الديني والإعلامي لخدمة الوطن.
 
4- إلغاء المركزية الإدارية والدفع نحو الإدارة المحلية على أن يؤمن ذلك بنص دستوري.

5-الإسراع بالانتخابات العامة قبل نهاية العام وفق الاستحقاقات الدستورية والتأكيد على التداول السلمي للسلطة.
 
6-منع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال.
 
7- إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية العامة ودعم الجيش الوطني والأمن العام ودعم لجنة التدقيق في منظومة الرقم الوطني وحمايتها.
 
ثانيًا: إنقاذ الجنوب

6- حماية وضبط الحدود الجنوبية الليبية المنتهكة من دول الجوار.

7- إيقاف التهجير الممنهج والتغيير الديمغرافي الحاصل في الجنوب.
 
8- وقف عمليات التهريب ونهب الثروات المحلية.

9- توفير الخدمات المعيشية والصحية  والتعليمية والأمنية.

ثالثًا: العمل على حل الأزمات العامة.

10- عدم توفر السيولة النقدية في المصارف.

11- إنقطاع الكهرباء.

12- تدني مستوى الخدمات الصحية.

13- الوضع الأمني.
 
14- دعم وتأمين منظومة النهر الصناعي.

15- عدم توفر السلع الغذائية  الضرورية للمواطن.
 
16- العبث بالاعتمادات المالية واستغلالها في غير السلع الضرورية للمواطن.
 
رابعًا: آلية تنفيذ الوثيقة
 
17- وقعت هذه الوثيقة من قبل حكماء وأعيان ومشائخ من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية في ليبيا.

18- المطالبة بالرد الرسمي من قبل الجهات المعنية على ماجاء في الوثيقة في مدة اقصاها أسبوعين من تاريخ الأستلام.

19- تسلم نسخة بشكل رسمي من الوثيقة للمحكمة العليا والنائب العام والأمم المتحدة وذلك للعلم.
 
20- اللجوء إلى العصيان المدني في حالة عدم الاستجابة لتنفيذ مقررات هذه الوثيقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مالية الوفاق»: تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس
ليبيا
ريال مدريد يجبر تشيلسي على شراء أغلى حارس في العالم
رياضة عالمية
تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج الليبيين
ليبيا
«الرئاسي» يعفي شركات توريد الأضاحي من الرسوم الجمركية
ليبيا
الوليد بن طلال يوسع إمبراطوريته بحصة في «سناب شات»
اقتصاد
بالصور: الفنانون يستقبلون صالح الأبيض بعد رحلة علاج في القاهرة
ثقافة وفن
مع احتدام أزمتهما.. كندا تطلب مساعدة حلفاء السعودية وأميركا تنأى بنفسها
دولى
صحف عربية: من يحدد موعد الانتخابات؟ واصطفاف تونس وراء مبادرة باريس
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: مسلحون يمنعون موظفي المؤسسة من الانتقال إلى مقر مستقل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سهلة لكشف زيت الزيتون المغشوش