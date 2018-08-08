وزير الداخلية الإيطالي: الانتخابات يقررها الليبيون ولن نتدخل عسكريًا بأي شكل من الاشكال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 11:51 مساء

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، على أن أوروبا وإيطاليا هدفها مساعدة ليبيا ودعم الاستقرار فيها و«ليس التدخل العسكري بأي شكل من الاشكال»، مشيراً إلى أن الليبيين هم من يحدد توقيت إجراء الانتخابات. 

وقال ماتيو سالفيني في تغريدة على «تويتر» الأربعاء «في جنوب ليبيا هناك خطة أوروبية وإيطالية هدفها مساعدة الاستقرار في البلاد وليس تدخل عسكري بأي شكل من الاشكال». 

وأضاف: «الغرب ليس بإمكانه تصدير نموذجه السياسي إلى الخارج و لا تحديد توقيت إجراء انتخابات الاخرين».

ولفت الوزير إلإيطالي إلى أنه جرى «الاتفاق مع الولايات المتحدة على أنه يجب أن يكون الليبيون أنفسهم من يحدد التواريخ والسبل لمستقبلهم».

وأشار وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى «إيطاليا وليبيا نتحدث عن علاقات إنسانية وثقافية قبل أن تكون علاقات تجارية وعسكرية».

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