السراج يناقش مع مسؤولي «إيني» والشركة العامة وضع خطة عاجلة لزيادة إنتاج الكهرباء

اجتماع السراج مع مسؤولي شركتي «ايني» والعامة للكهرباء. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مسؤولي شركة «إيني» الإيطالية والشركة العامة للكهرباء، لمناقشة الجوانب الفنية واللوجستية لعدد من مشاريع قطاع الكهرباء إلى جانب وضع خطة عاجلة لزيادة القدرة الإنتاجية للمحطات بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام في ليبيا.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، والمدير التنفيذي للشركة علي ساسي، ونائب المدير التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية بالشرق الأوسط فؤاد الكريكشي، ومديرعام «إيني» شمال أفريقيا عبدالمنعم العريفي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول مراحل تنفيذ شركة «ايني» لعدد من مشاريع قطاع الكهرباء إضافة لإعادة تشغيل بعض الوحدات بالمحطات الكهربائية، بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج طالب الشركة العامة للكهرباء بسرعة تنفيذ المشاريع المستهدف تنفيذها لسد العجز في الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء عن المواطن.

ووافق مسؤولو شركة «إيني» خلال اجتماع مع السراج الأسبوع الماضي، على تقديم مساعدات فنية عاجلة لدعم مشاريع الطاقة الكهربائية، كما أبدت الشركة استعدادها لإنشاء محطات جديدة للمساهمة في حل أزمة الكهرباء في ليبيا.