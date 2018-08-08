«أوقاف الوفاق»: وضع الحجاج الليبيين ممتاز جدًا والسلطات السعودية تعمل على راحتهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 10:08 مساء

أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عباس القاضي أن وضع الحجاج الليبيين «ممتاز جدًا»، مقدمًا الشكر إلى السلطات السعودية على اهتمامها براحة الحجاج الليبيين من فئة «كبار السن».

وقال القاضي في بيان أصدره ليل الأربعاء «وضع الحجاج من حيث الإقامة والمواصلات والخدمات ممتاز جدًا، وكذلك، ظروفهم الصحية جيدة».

وفند ما قال إنها «الشائعات المغرضة والملفقة التي لاتصدر إلا من أصحاب النفوس المريضة فيما يتعلق بالوضع الإنساني».

يذكر أن المكلف بمهام مكتب شؤون حجاج ليبيا إيهاب رمضان الفرد كشف فجر الأربعاء أن «السلطات السعودية رحلت الحجاج الليبيين بدون المنسقين والمشرفين من مطار جدة» إلى الأراضي المقدسة.

وقال إيهاب رمضان الفرد للجنة الإعلامية للبعثة الليبية إن«السلطات السعودية منعت الحجاج الليبيين من الدخول إلى صالة الوصول بالمطار وقامت بنقلهم مباشرة من سلم الطائرة إلى الحافلات لمقر إقامتهم بدون المنسقين والمشرفين ماسبب إرباكًا كبيرًا للبعثة».

ولفت المكلف بمهام مكتب شؤون حجاج ليبيا إلى أن «الظروف كانت صعبة في البداية والحمد الله تغلبنا عليها خاصة أن أغلب الحجاج هم من كبار السن وبعضهم مصاب بالزهايمر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مالية الوفاق»: تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس
ليبيا
ريال مدريد يجبر تشيلسي على شراء أغلى حارس في العالم
رياضة عالمية
تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج الليبيين
ليبيا
«الرئاسي» يعفي شركات توريد الأضاحي من الرسوم الجمركية
ليبيا
الوليد بن طلال يوسع إمبراطوريته بحصة في «سناب شات»
اقتصاد
بالصور: الفنانون يستقبلون صالح الأبيض بعد رحلة علاج في القاهرة
ثقافة وفن
مع احتدام أزمتهما.. كندا تطلب مساعدة حلفاء السعودية وأميركا تنأى بنفسها
دولى
صحف عربية: من يحدد موعد الانتخابات؟ واصطفاف تونس وراء مبادرة باريس
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: مسلحون يمنعون موظفي المؤسسة من الانتقال إلى مقر مستقل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سهلة لكشف زيت الزيتون المغشوش