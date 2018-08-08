«أوقاف الوفاق»: وضع الحجاج الليبيين ممتاز جدًا والسلطات السعودية تعمل على راحتهم

أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عباس القاضي أن وضع الحجاج الليبيين «ممتاز جدًا»، مقدمًا الشكر إلى السلطات السعودية على اهتمامها براحة الحجاج الليبيين من فئة «كبار السن».

وقال القاضي في بيان أصدره ليل الأربعاء «وضع الحجاج من حيث الإقامة والمواصلات والخدمات ممتاز جدًا، وكذلك، ظروفهم الصحية جيدة».

وفند ما قال إنها «الشائعات المغرضة والملفقة التي لاتصدر إلا من أصحاب النفوس المريضة فيما يتعلق بالوضع الإنساني».

يذكر أن المكلف بمهام مكتب شؤون حجاج ليبيا إيهاب رمضان الفرد كشف فجر الأربعاء أن «السلطات السعودية رحلت الحجاج الليبيين بدون المنسقين والمشرفين من مطار جدة» إلى الأراضي المقدسة.

وقال إيهاب رمضان الفرد للجنة الإعلامية للبعثة الليبية إن«السلطات السعودية منعت الحجاج الليبيين من الدخول إلى صالة الوصول بالمطار وقامت بنقلهم مباشرة من سلم الطائرة إلى الحافلات لمقر إقامتهم بدون المنسقين والمشرفين ماسبب إرباكًا كبيرًا للبعثة».

ولفت المكلف بمهام مكتب شؤون حجاج ليبيا إلى أن «الظروف كانت صعبة في البداية والحمد الله تغلبنا عليها خاصة أن أغلب الحجاج هم من كبار السن وبعضهم مصاب بالزهايمر».