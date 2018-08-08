بالتمر: مراجعة منظومة سجلات الأحوال المدنية تحتاج 20 أسبوعًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 09:26 مساء
لقاء المشري مع بالتمر بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس. (المكتب الإعلامي للمجلس)

أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، في لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، أن مراجعة سجلات منظومة الأحوال المدنية تحتاج لـ 20 أسبوعًا «حتى يمكن القول إنها خالية تمامًا من الأخطاء»، وفق ما نقل المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن لقاء المشري وبالتمر، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، جاء «للاستفسار عن موضوع التزوير في منظومة الرقم الوطني وسجل الناخبين».

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن بالتمر «أكد أن العمل جارٍ على مراجعة ومعالجة السجلات الخاطئة في المنظومة، وأن هذا سيستغرق عشرين أسبوعاً حتى يمكن القول بأنها خالية تمامًا من الأخطاء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مالية الوفاق»: تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس
ليبيا
ريال مدريد يجبر تشيلسي على شراء أغلى حارس في العالم
رياضة عالمية
تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج الليبيين
ليبيا
«الرئاسي» يعفي شركات توريد الأضاحي من الرسوم الجمركية
ليبيا
الوليد بن طلال يوسع إمبراطوريته بحصة في «سناب شات»
اقتصاد
بالصور: الفنانون يستقبلون صالح الأبيض بعد رحلة علاج في القاهرة
ثقافة وفن
مع احتدام أزمتهما.. كندا تطلب مساعدة حلفاء السعودية وأميركا تنأى بنفسها
دولى
صحف عربية: من يحدد موعد الانتخابات؟ واصطفاف تونس وراء مبادرة باريس
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: مسلحون يمنعون موظفي المؤسسة من الانتقال إلى مقر مستقل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سهلة لكشف زيت الزيتون المغشوش