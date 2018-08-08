عبد الجليل يبحث تفعيل البرنامج الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني

اجتماع وزير التعليم مع مدير المجلس الثقافي البريطاني. (إدارة التواصل والإعلام)

ناقش المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، الدكتور عثمان عبد الجليل، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع مدير المجلس الثقافي البريطاني في ليبيا أنتوني كالدير بانك، سبل التعاون بين الجانبين في مشروع برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني وتفعيله.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بصفحتها على «فيسبوك» أن الجانبين ناقشا مساهمة المجلس الثقافي البريطاني في إعداد برامج الدورات التأهيلية لمعلمي مادة اللغة الانجليزية، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الوزارة بالمساهمة في تصميم اختبارات تقييم المعلمين في مادة اللغة الانجليزية الذي تعتزم وزارة التعليم العمل به خلال المدة القريبة القادمة.

ونوهت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إلى أنه يجري العمل الآن على تفعيل مشروع تطوير التعليم التقني والمهني الممول من الاتحاد الأوروبي من جديد، والذي كان قد بدأ العمل به في يناير 2013، قبل أن يتوقف العمل به في يونيو 2014 بسبب الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد بتلك الفترة.