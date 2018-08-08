وكيل وزارة التعليم يعلن انطلاق عرض أوراق إجابات طلبة الشهادة الإعدادية

أعلن وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، عادل جمعة، انطلاق خدمة عرض أوراق إجابات كافة طلبة الشهادة الإعدادية على موقع الوزارة، بما يُمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الاطلاع عليها.

وقال وكيل الوزارة، في تغريدة له على «تويتر» اليوم الأربعاء، «انطلقت الآن خدمة استعراض أوراق الإجابة ودرجات أعمال السنة المحتسبة لكل طلاب الشهادة الإعدادية بهدف المراجعة».

وأضاف: «في حال وجود أي خلل ستقبل الطعون كل في مؤسسته التعليمية متمنيًا التوفيق والنجاح لهم جميعًا».

وأعلن جمعة، في وقت سابق اليوم، أن طلبة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2017/2018، الذين أُعلنت نتائجهم أمس الإثنين يستطيعون مراجعة أوراقهم الامتحانية من خلال الرابط الخاص بنتائج الامتحانات، وذلك ابتداءً من غدٍ الأربعاء.

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ولفت وكيل وزارة التعليم إلى أن إدارة الامتحانات عممت نموذجًا للطعن لكافة مكاتب الامتحانات بالمناطق ليتم تعميمه على كافة المؤسسات التعليمية ليتم تعبئته من الطالب في حال لاحظ أن هناك خطأ في الاحتساب والتصحيح.