كونتي: لم نعبر أبداً عن ادعـاءات هيمنة أو أهداف توسعية لإيطاليا في ليبيا

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي استقبله في البيت الأبيض نهاية الشهر الماضي، «اعترف بحقيقة الأهمية الأساسية التي توليها إيطاليا إلى ليبيا». موضحًا بالقول: «نحن في الواقع لم نعبّر أبداً عن ادعاءات هيمنة أو أهداف توسعية، ولكن الحاجة إلى ضمان المصالح الوطنية» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كونتي لوسائل إعلام في العاصمة روما في آخر لقاء قبل بدء العطلة الصيفية.

وشدد كونتي في حديثه للصحفيين على أن «لليبيا أهمية استراتيجية بالنسبة لإيطاليا، لأسباب تاريخية وجيوسياسية»، فضلًا عن أن «طرق الهجرة، التي تعبر ليبيا، تركز على إيطاليا»، مجددًا التحذير من أن تسريع إجراء الانتخابات العامة في ليبيا، بدون ضمانات المصالحة بين الفرقاء السياسيين هناك «لن يحقق الاستقرار»، على حد وصفه.

واعتبر رئيس الحكومة الإيطالية أن الهدف يكمن في «تحقيق الاستقرار في ليبيا» بحيث يتم «إجراء الانتخابات القادمة بضمانات كافية. لا عاجلة»، معتبرًا أن «تسريع العملية الانتخابية لا يحقق الاستقرار». وتابع: «ينبغي الوصول إليها (الانتخابات) تدريجيًا».