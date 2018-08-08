كونتي: لم نعبر أبداً عن ادعـاءات هيمنة أو أهداف توسعية لإيطاليا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 07:00 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي استقبله في البيت الأبيض نهاية الشهر الماضي، «اعترف بحقيقة الأهمية الأساسية التي توليها إيطاليا إلى ليبيا». موضحًا بالقول: «نحن في الواقع لم نعبّر أبداً عن ادعاءات هيمنة أو أهداف توسعية، ولكن الحاجة إلى ضمان المصالح الوطنية» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كونتي لوسائل إعلام في العاصمة روما في آخر لقاء قبل بدء العطلة الصيفية.

وشدد كونتي في حديثه للصحفيين على أن «لليبيا أهمية استراتيجية بالنسبة لإيطاليا، لأسباب تاريخية وجيوسياسية»، فضلًا عن أن «طرق الهجرة، التي تعبر ليبيا، تركز على إيطاليا»، مجددًا التحذير من أن تسريع إجراء الانتخابات العامة في ليبيا، بدون ضمانات المصالحة بين الفرقاء السياسيين هناك «لن يحقق الاستقرار»، على حد وصفه.

واعتبر رئيس الحكومة الإيطالية أن الهدف يكمن في «تحقيق الاستقرار في ليبيا» بحيث يتم «إجراء الانتخابات القادمة بضمانات كافية. لا عاجلة»، معتبرًا أن «تسريع العملية الانتخابية لا يحقق الاستقرار». وتابع: «ينبغي الوصول إليها (الانتخابات) تدريجيًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يجبر تشيلسي على شراء أغلى حارس في العالم
رياضة عالمية
تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج الليبيين
ليبيا
الوليد بن طلال يوسع إمبراطوريته بحصة في «سناب شات»
اقتصاد
بالصور: الفنانون يستقبلون صالح الأبيض بعد رحلة علاج في القاهرة
ثقافة وفن
مع احتدام أزمتهما.. كندا تطلب مساعدة حلفاء السعودية وأميركا تنأى بنفسها
دولى
صحف عربية: من يحدد موعد الانتخابات؟ واصطفاف تونس وراء مبادرة باريس
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: مسلحون يمنعون موظفي المؤسسة من الانتقال إلى مقر مستقل
ليبيا
«اقتصاد الوفاق» تأذن لصندوق موازنة الأسعار بشراء 7 سلع من الشركات والمصانع ...
ليبيا
التعليم: لهذا السبب نعرض أوراق إجابات طلبة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سهلة لكشف زيت الزيتون المغشوش