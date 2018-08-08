تشكيل فريق عمل لمتابعة التجاوزات والتعديات على شبكة الكهرباء بصبراتة

اجتماع مسؤولي شركة الكهراء ومدير الأمن بصبراتة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اتفاقها مع مديرية أمن صبراتة على تشكيل فريق عمل لمتابعة التجاوزات والتعديات التي تحدث بالشبكة العامة للكهرباء في المدينة، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء الاتفاق خلال اجتماع موسع عقد صباح اليوم الأربعاء، بمقر مديرية أمن صبراتة، ضم مديرالأمن ومدير إدارة خدمات المستهلكين الساحل الغربى ومديري دائرتي خدمات المستهلكين والتوزيع صبراتة ورئيس لجنة متابعة الفاقد التجاري وإزالة التوصيلات غير الشرعية صبراتة.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن المجتمعين اتفقوا على تكليف فرق مشتركة لمساندة اللجان المشكلة من قبل الشركة العامة للكهرباء لتنفيذ الأعمال المكلفين بها ولضمان سير العمل على أكمل وجه.