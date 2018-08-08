شركة الكهرباء تبدأ إزالة التوصيلات غير الشرعية ببلدية طرابلس المركز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 05:32 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انطلاق الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير الشرعية والتعدي على مسارات الشبكة الكهربائية ببلدية طرابلس المركز، صباح اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الحملة المتواصلة في بلدية عين زارة.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحملة استهدفت المحال التجارية والخدمية بشارع الجرابة في منطقة بن عاشور، وتأتي في ظل تزايد الأحمال على الشبكة الكهربائية بالمناطق نتيجة للاستهلاك غير المبرر من قبل بعض القائمين على هذه الأنشطة سواء كانت التجارية أوالصناعية.

وأفادت دائرة خدمات المستهلكين طرابلس المركز أنه تم إزالة أكثر من 25 توصيلة غير شرعية وفصل أكثر من 20 كشاف عن الشبكة، داعية كافة أصحاب المحال التجارية والصناعية تفهم حقيقة الوضع الذي تمر به الشركة العامة للكهرباء.

وأضافت دائرة خدمات المستهلكين بطرابلس أن «هذه الأعمال غير المسؤولة تلحق الضرر بالمواطن البسيط، وتسبب في زيادة ساعات طرح الأحمال على المناطق كما تلحق الضرر بالشبكة الكهربائية» وفق ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وطالبت الشركة العامة للكهرباء أصحاب المحال التجارية والصناعية بسرعة المبادرة بالتوجه إلى دائرة خدمات المستهلكين طرابلس المركز لتسوية أوضاع توصيلاتهم المالية والإدارية.

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