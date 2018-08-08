افتتاح مجمع عيادات سرت المركزي بعد صيانته

افتُتح الأربعاء، مجمع عيادات سرت المركزي، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز، ليتسنى له تقديم الخدمات الطبية لأهالي وسكان المدينة، في احتفالية حضرها عدد من المسؤولين.

وحضر الاحتفالية مديرعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلطان حاجيق والوفد المرافق له، وعميد البلدية مختارالمعدانى وأعضاء المجلس البلدي، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التخطيط بحكومة الوفاق، ومديرو قطاعات التخطيط والصحة والتعليم بسرت، ومنسق مشروع دعم الاستقرار بسرت القذافي البطي وفريق الشراكة المجتمعية وعدد من الأطباء والعناصر الطبية العاملة بالمجمع.

وقال مدير الإعلام بالبلدية لـ«بوابة الوسط» إن الاحتفال نظم خصيصًا بعد إنتهاء أعمال الصيانة الشاملة للمجمع ومرافقه، على نفقة صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح الناطق باسم بلدية سرت أن أعمال الصيانة والتجهيز لمجمع عيادات سرت المركزي، نفذتها شركة الناهية للمقاولات في أربعة أشهر بتكلفة إجمالية بلغت نحو 135 ألف دولار.

وتجول الحاضرون من الوفد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس البلدى سرت ومسؤولو القطاعات داخل مرافق المجمع الصحي الذى يضم عيادات طبية تخصيصية وقسمين للعلاج الطبيعى والعيون وغرفة عمليات اليوم الواحد وأقسام الأشعة والتصوير الرقمي والمختبرات للتحاليل الطبية.