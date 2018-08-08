مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يزور بلدية سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 03:41 مساء
عميد بلدية سرت مختار المعداني. (صورة من المجلس البلدي سرت).

وصل المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلطان حاجيف والوفد المرافق له إلى مدينة سرت اليوم الأربعاء.

واستقبل الوفد، عميد وأعضاء المجلس البلدي، ومدارء قطاعات الصحة والتعليم والتخطيط وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي، ومنسق مشروع دعم الاستقرار فى سرت ومدارء الأدارات بالبلدية.

وقال مدير الإعلام بالبلدية إن الوفد سيزور مشاريع ينفذها برنامج الأمم المتحدة الانمائي، مؤكدًا أنه من المقرر تسليم مجمع عيادات سرت المركزي بعد استكمال صيانته، وتسليم أربع شاحنات لنقل القمامة إلى شركة خدمات النظافة، وعقد اجتماع موسع مع المجلس البلدي لبحث مشاريع مستقبلية بالمدينة.

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