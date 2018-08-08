سلامة يبحث مع عميد بلدية طرابلس المركز القضايا المحلية والاستحقاقات الانتخابية

غسان سلامة خلال لقائه عميد بلدية طرابلس المركز. (صورة من البلدية)

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الأربعاء، ببلدية طرابلس المركز عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي ووكيل الديوان بالبلدية، بحضور عدد من أعضاء البعثة الأممية بليبيا.

وقالت بلدية طرابلس المركز، في بيان صادر عنها اليوم، إن اللقاء سلط الضوء على القضايا المحلية والاستحقاقات الانتخابية القادمة، خاصة الانتخابات البلدية، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلاد والمواطن والشأن السياسي.

وبحث سلامة في طرابلس، في وقت سابق اليوم، مع وفد من نواب جنوب ليبيا الوضع الأمني في الجنوب وسبل تحسينه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد فيها، أن نائبة غسان سلامة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، رافقته خلال اللقاء.

وكان المبعوث الأممي بحث، الاثنين، مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي تطورات المسار السياسي في ليبيا والاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان صادر عنها الثلاثاء، إن اللقاء الذي عُـقد مساء الاثنين بتونس، «يندرج في إطار التشاور الثنائي المستمر بخصوص الملف الليبي»، مشيرة إلى أنه «مثل مناسبة للاطلاع على الاتصالات التي أجراها الطرفان مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بالملف الليبي، ولتبادل وجهات النظر بخصوص سبل حلحلة الأزمة الراهنة وتجاوز حالة الجمود في مسار التسوية السياسية».