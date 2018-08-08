سلامة ووليامز يلتقيان وفدًا من نواب المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 02:32 مساء
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته خلال لقاء وفد من نواب جنوب ليبيا. (صورة من حساب سلامة على تويتر)

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في طرابلس، اليوم الأربعاء، مع وفد من نواب جنوب ليبيا، الوضع الأمني في الجنوب وسبل تحسينه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكدت فيها، أن نائبة غسان سلامة للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، رافقته خلال اللقاء.

وكان المبعوث الأممي بحث، أول أمس الاثنين، مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي تطورات المسار السياسي في ليبيا والاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان صادر عنها الثلاثاء، إن اللقاء الذي عقد مساء الاثنين بتونس، «يندرج في إطار التشاور الثنائي المستمر بخصوص الملف الليبي»، مشيرة إلىى أنه «مثل مناسبة للاطلاع على الاتصالات التي أجراها الطرفان مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بالملف الليبي، ولتبادل وجهات النظر بخصوص سبل حلحلة الأزمة الراهنة وتجاوز حالة الجمود في مسار التسوية السياسية».

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