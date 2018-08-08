ميناء بنغازي يستقبل 1717 سيارة قادمة من أوروبا

السفينة «سلفر مون». (صورة من إدارة ميناء بنغازي البحري)

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، وصول السفينة «سلفر مون»، التابعة لوكالة «الهيبلو» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 1717 سيارة قادمة من أوروبا.

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وكانت السفينة «سلفر مون» وصلت يوليو الماضي، على متنها 1460 سيارة قادمة من أوروبا، حيث بدأت عملية تفريغ السفينة فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالسفينة.

ووصلت في منتصف يونيو الماضي السفينة «سلفر صن» على متنها 2087 سيارة مستعملة قادمة من أوروبا.

كما وصلت إلى ميناء البريقة البحري، في مايو الماضي، الباخرة «Grande Sicilia» التي تحمل على متنها 774 سيارة مستعملة لصالح مواطنين وتجار.