عاملان مصريان يتعرضان لعملية سطو مسلح في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 01:52 مساء
عملية سطو مسلح. (الإنترنت)

تعرض مصريان مقيمان بمدينة بني وليد لعملية سطو مسلح، بعد أن اقتحم عليهما مجهولون محل سكنهما.

وقال مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن المصرييْن يعملان في أحد المخابز بالمدينة، مشيرًا إلى أن المسلحين المجهولين استولوا على نقودهما وبعض المقتنيات التي كانت بحوزتهما.

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وأكد أن حالة المصريين جيدة، وأنهما تعرضا فقط للسرقة، دون حدوث إصابات.

وكانت سرية حماية بني وليد، قالت إن شخصًا قُـتل وأُلقي القبض على آخرين بينهم فتاة في تبادل لإطلاق النار قرب بئر دوفان، أواخر يوليو الماضي، مع مجموعة «خارجة عن القانون» تمتهن أعمال الحرابة والسطو المسلح.

وقال عنصر أمني، إن السرية تلقت عدة بلاغات عن حوادث سطو مسلح ينفذها خارجون عن القانون بالطريق العام في منطقة دوفان «تحديدًا بالقرب من الشوارع الأربعة الرابطة بين مصراتة وزليتن، حيث يقومون بعمليات سطو مسلح على العائلات وسرقة ممتلكاتهم وهواتفهم وأموالهم ومصوغاتهم (الذهب) من النساء».

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