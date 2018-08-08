«مالية الوفاق»: تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس

شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني. (الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس لسنة 2018، لكافة الجهات العامة، كما وردت من مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية.

وقال عضو مكتب شؤون وزارة المالية رضوان العربي، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، إنه تم إحالة المرتبات إلى مصرف ليبيا المركزي للإجراء المتبع.

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وكانت وزارة المالية أعلنت «توحيد منظومة رواتب الدولة في منظومة رواتب بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية لحكومة الوفاق الوطني، حيث جرى صرف كافة رواتب الدولة عن طريق هذه المنظومة بدءًا من شهر يناير لسنة 2018».

ولا تزال الموازنة العامة للدولة للعام 2018 تخضع للمناقشات، فيما يواجه الاقتصاد الليبي تحديات جمة بالنظر إلى التعقيدات السياسية التي أثرت بشكل مباشر في الإنتاج النفطي، المصدر الرئيسي للدخل بالبلاد.