ارتفاع الدولار واليورو في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 01:04 مساء

ارتفع أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الأربعاء.

وصعد الدولار إلى 6.16 دينار اليوم مقارنة بـ 6.10 دينار بفارق 6 قروش في السوق السوداء، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزاد اليورو إلى 7.10 دينار اليوم مقابل 7 دينارات أمس، والجنيه الاسترليني 7.95 دينار مقابل 7.85 دينار، بفارق 10 قروش لكل من العملتين الأوروبية والبريطانية.

ويسود الترقب في الأوساط الاقتصادية والمصرفية مع بدء العد التنازلي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج يبدأ بالإصلاحات النقدية.

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