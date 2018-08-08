تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج الليبيين

وصول الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة بمكة المكرمة. (صورة من إدارة شؤون الحج والعمرة)

أكد عضو لجنة الأحوال المدنية للحجاج علي أبو جلالة تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج الليبيين على الأراضي السعودية أمس الثلاثاء.

وقال أبوجلاله في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المتوفي رجل من مواليد 1945 من مدينة براك الشاطئ بالجنوب، وتوفي بعد توقف عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية.

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وكان المكلف بمهام مكتب شؤون حجاج ليبيا إيهاب رمضان الفرد أكد أن «السلطات السعودية منعت الحجاج الليبيين من الدخول إلى صالة الوصول بالمطار وقامت بنقلهم مباشرة من سلم الطائرة إلى الحافلات لمقر إقامتهم بدون المنسقين والمشرفين ماسبب إرباكا كبيرا للبعثة».

وكان عضو لجنة البعثة الطبية المرافقة للحجيج محمد عباس، أعلن الأسبوع الماضي، افتتاح وتجهيز عيادتين طبيتين لتقديم الخدمات للحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى تجهيز ثلاث سيارات إسعاف تحسبًا لأي طارئ.

وأشار عباس، إلى أن العمل بالعيادتين سيكون تناوبيًا على مدى الـ24 ساعة بعد استكمال تجهيز عيادة بفندق «الأنجم»، وأخرى بفندق «الميريديان»، لتقديم الخدمات للحجاج الليبيين.

وانطلقت أولى رحلات نقل الحجاج في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، فيما قال مدير المكتب الإعلامي والناطق باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة، إن الشركة ستسِّير رحلتين يوميًا من مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا لنقل 7500 من حجاج بيت الله الحرام إلى السعودية.