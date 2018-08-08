المصارف التجارية بسرت تستلم 25 مليون دينار من «ليبيا المركزي»

مواطنون في أحد المصارف بانتظار إنهاء معاملاتهم. (الإنترنت)

وصلت إلى المصارف التجارية بمنطقة سرت، اليوم الأربعاء، سيولة نقدية من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

وقال مصدر إعلامي ببلدية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن السيولة النقدية التي تقدر بـ25 مليون دينار تأتي بعد شهرين من الانقطاع، مؤكدًا أنها خُصصت لمصارف «الصحارى والوحدة الرئيسي والوحدة وكالة جامعة سرت، والتجارة والتنمية والجمهورية بأبوهادي والجمهورية سرت وشمال أفريقيا والتجاري الوطني».

وأشار إلى أن كافة المصارف شرعت في صرف قيمة الصكوك المالية بالتساوي لكل مصرف، حسب أعداد الصكوك المقدمة من المواطنين عن طريق مندوبي القبائل.

وأكد أن مصرفي الوحدة الرئيسي ووكالة الوحدة بالجامعة استلما عشرة ملايين دينار، بينما استلم المصرف التجاري الوطني بالمدينة 5 ملايين دينار، واستلم المصرف التجاري الوطني بأبوقرين ثلاثة ملايين دينار، والتجارة والتنمية بسرت استلم ثلاثة ملايين دينار، بينما استلمت باقي المصارف التجارية الأخرى بين مليون إلى مليوني دينار.