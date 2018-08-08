الأرصاد: طقس معتدل على مناطق الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الشمال الغربي بمقدمة مرتفع جوي يعمل على استقرار في حالة الطقس و اعتدال في درجات الحرارة خاصة على مناطق الساحل حيث تتراوح بين 29 و36 م.

ولفتت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى تأثر باقي المناطق بامتداد لمنخفض جوي يعمل على تكاثر للسحب مع سقوط رخات خفيفة من المطر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على مناطق الخليج والوسط والجنوب مع درجات الحرارة مرتفعة تتراوح بين 40 و46م، و تكون بين 32 و38م على مناطق الجبل الأخضر و البطنان.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

في شمال غرب البلاد، تكون السماء مغطاة جزئياً إلى كلي بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية على المناطق الساحلية، بينما تكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية على باقي المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35مْ ، وتتراوح بين 41 و43 مْ على سرت وأبونجيم.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

في شمال شرق البلاد، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بنغازي -مناطق الجبل الأخضر والخليج، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غدا على بعض المناطق الساحلية، وتكون جنوبية شرقية على مناطق الخليج وسهل بنغازي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و37 مْ على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتتراوح مابين (40-46)مْ على باقي المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

في جنوب غرب البلاد، السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجفرة- الحمادة وأقصى مناطق الجنوب مع سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على غدامس وغات، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و45 مْ.