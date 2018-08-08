لجنة فنية من «صحة الوفاق» تبحث مع عميد سرت أوضاع قطاع الصحة بالمدينة

عميد بلدية سرت خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المكلفة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني. (صورة من بلدية سرت)

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المكلفة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني برئاسة لمياء ضيف الله مصباح، وثلاثة أعضاء من مختلف الإدارات العامة بوزارة الصحة، المعوقات التي تواجه العمل بقطاع الصحة بشكل عام.

وقالت لمياء ضيف الله في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المعداني رحب في مستهل الاجتماع باللجنة الفنية المكلفة من وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني لزيارة المرافق الصحية بسرت، مشيرًا أن عدد حالات الإصابة بأمراض الأورام ارتفع بنسبة كبيرة إلى أكثر من 180 حالة.

وأوضحت أن عميد البلدية أكد أن «قطاع الصحة حظي باهتمام كبير من البلدية، فيما يتعلق بأعمال الصيانة سواء كان مباشرة من البلدية أو بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، حيث تمت صيانة مجمع عيادات سرت المركزي من قبل إحدى الشركات المحلية».

وأعلن عميد البلدية أنه سيتم إدارج عدد من المرافق الصحية المتضررة ضمن أعمال الصيانة قريبا، منها المركز الصحي الرباط، والمركز الصحي بالحي السكني الثاني، ومركز الرعاية الصحية الأولية ومخازن الأدوية.

وأشار خلال الاجتماع الموسع إلى أن المدينة تحتاج إلى دعم من قبل وزارة الصحة بالحكومة، وخاصة الإمكانيات والمعدات والأجهزة الطبية والإمداد الطبي لمستشفى ابن سينا التعليمي، ومجمع العيادات المركزي والمرافق الصحية الأخرى.

وأشار المعداني إلى أنه تم بالتنسيق مع الخدمات الصحية لتجهيز مقر لقسم الأورام سيتم افتتاحه قريبا، وطلب بلدي سرت من اللجنة الفنية المكلفة من وزارة الصحة ضرورة اعتماد مجمع عيادات سرت المركزى ضمن المجمعات الذهبية، وفصله إداريًا وماليًا عن الخدمات الصحية.

حضر الاجتماع عضوة المجلس البلدي المكلفة بمتابعة ملف الصحة هنية سالم أبوخريص، وعضوا المجلس غيث عبد الله وإبراهيم مليطان، ومدير الخدمات الصحية الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح، ومدير عام مجمع عيادات سرت المركزى الدكتور هشام محمد حافظ، ونائبه الدكتور صلاح غيث، ومدراء إدارات الشؤون الإدارية والمالية والمشروعات بقطاع الصحة.