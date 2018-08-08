«الرئاسي» يعفي شركات توريد الأضاحي من الرسوم الجمركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 11:31 صباحا
أضاحي العيد. (الإنترنت)

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بإعفاء شركات توريد أضاحي العيد من الرسوم الجمركية وتقرير بعض الأحكام.

وكان السراج اجتمع أول أمس الاثنين، مع وزير الاقتصاد الدكتور ناصر الدرسي، لمتابعة أداء اللجان المكلفة بالعمل على توفير متطلبات السوق الليبيّة.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس صيغ وضع آلية لإعفاء الشركات التي يثبت فعليا قيامها بجلب وبيع أضاحي العيد بسعر مناسب من الرسوم الضريبية، إضافة إلى بحث إمكانية إعطاء فرصة للتجار الذين قدموا اعتمادات مستندية بجلب الأضاحي.

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وكانت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الوفاق، أعلنت الثلاثاء الماضي، أنّ عدد الحجز في منظومة الأضاحي وصل أكثر من 174 ألف أضحية.

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