كوريا الجنوبية ترسل مبعوثًا خاصًا إلى ليبيا لإطلاق أحد رعاياها

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 10:00 صباحا
وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وها (الإنترنت)

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم إرسال مبعوث خاص إلى ليبيا، من أجل التشاور حول سبل اطلاق سراح مواطن كوري مختطف لدى مجموعة مسحلة غير معروفة حتى الآن.

ونقلت جريدة «كوريا تايمز» عن وزيرة الخارجية كانغ كيونغ وها أنها سترسل السفير السابق بيك جو-هيون إلى ليبيا لحل القضية، لافتة إلى أنه سيصل ليبيا في أقرب وقت ممكن، في زيارة قد تستغرق يومين أو ثلاثة أيام.

وأجرت كانغ كيونج هوا اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية المفوض، محمد سيالة، أمس الثلاثاء، لمتابعة العلاقات الثنائية و التشاور بشأن القضايا الراهنة، وفق ما نشرته إدارة الإعلام الخارجي على «فيسبوك». وذلك بعد أيام من خطف مواطني كوري جنوبي وثلاث فلبينيين من قبل جماعة مسلحة مجهولة قرب منطقة الشويرف.

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وقالت وزيرة الخارجية إن حكومتي ليبيا وكوريا الجنوبية قد كلفا شركة استشارية لإدارة المخاطر لتحليل مقطع مصور منشور للرهينة الكوري، إلى جانب ثلاث رهائن من الفلبين، للوصول إلى أدلة حول أماكن وجودهم.

وأضافت أن «نتائج التحليل سيتم استخدامها في جهود تأمين اطلاق سراح الرهائن»، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل عن قرب مع السلطات الليبية والفلبينية لحل الأزمة.

يُذكر أن بيك هو عمل مستشارًا لكوريا الجنوبية في روسيا، ومحققاً لدول أوربا ومديرًا لقنصليات للجالية الكورية بوزارة الخارجية، وسفيرًا لدى كازاخستان، والقنصل العام لدى ولاية هيوستون. وساهم في إنقاذ المواطنين المحتجزين في حادثتي سفينة «سامهو دريم» في العام 2010.

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