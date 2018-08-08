مسؤول ببعثة الحج: السلطات السعودية رحلت الحجاج الليبيين بدون المنسقين من مطار جدة إلى الأراضي المقدسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 02:24 صباحا
عدد من الحجاج الليبيين خلال وصولهم لمقر إقامتهم بالأراضي المقدسة. 3 أغسطس 2018 (هيئة أوقاف الوفاق)

أكد المكلف بمهام مكتب شؤون حجاج ليبيا إيهاب رمضان الفرد أن «السلطات السعودية رحلت الحجاج الليبيين بدون المنسقين والمشرفين من مطار جدة» إلى الأراضي المقدسة.

وقال إيهاب رمضان الفرد للجنة الإعلامية للبعثة الليبية فجر الأربعاء إن«السلطات السعودية منعت الحجاج الليبيين من الدخول إلى صالة الوصول بالمطار وقامت بنقلهم مباشرة من سلم الطائرة إلى الحافلات لمقر إقامتهم بدون المنسقين والمشرفين ماسبب إرباك كبير للبعثة».

ونفى  إيهاب رمضان، وقوع «حالات وفاة بين الحجاج الليبيين» الذين وصلو إلى الأراضي المقدسة، مشيراً إلى «وصول 3600 حاج ليبي أغلبهم من كبار السن» حتى أول أمس الاثنين.

ولفت المكلف بمهام مكتب شؤون حجاج ليبيا إلى أن «الظروف كانت صعبة في البداية والحمد الله تغلبنا عليها خاصة أن أغلب الحجاج هم من كبار السن وبعضهم مصاب بالزهايمر».

وأشار إيهاب رمضان إلى أن «العدد غير كافي من لجنة الخدمات ومع ذلك أعضاء اللجنة يبذلون جهود كبيرة من أجل راحة الحجاج».

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