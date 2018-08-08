توزيع الدقيق على المخابز العاملة في بنغازي

باشر صندوق موازنة الأسعار في توزيع الدّقيق من مخازنها بمنطقة قنفودة على المخابز العاملة في عموم بلدية بنغازي.

وقال قسم الإعلام ببلدية بنغازي إن عملية التوزيع جرت صباح أمس الثلاثاء بـ«أشراف الجهات الأمنية وجهاز الحرس البلدي بنغازي تم توزيع عدد (17855) ألف كيس من الدّقيق على المخابز العاملة فى بلدية بنغازى».

ولفت قسم الإعلام ببلدية بنغازي إلى أن «توزيع مادة الدقيق سيكون أسبوعياً وفق ما أكده مدير صندوق موازنة الأسعار فرع المنطقة الشرقية فرج أمساعد».

وأشار قسم الإعلام إلى أنه صدرت تعليمات صارمة لجهاز الحرس البلدي بنغازي، بتفتيش ومتابعة المخابز التي استلمت حصّتها من الدقيق، ومراقبة أسعار رغيف الخبز، وإحالة المخالفين للجهات المختصّة.