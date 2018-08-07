«الليبية للاستثمار»: المسلحون أجبروا مدير تقنية المعلومات على إيقاف البريد الإلكتروني لرئيس المؤسسة والإدارات الرئيسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 11:21 مساء

 قالت المؤسسة الليبية للاستثمار  في بيان أصدرته ليل الثلاثاء إن «مسلحين أجبروا مدير إدارة تقنية المعلومات على إيقاف البريد الإلكتروني لرئيس المؤسسة والمدير التنفيذي ومدير الإدارة المالية ومدير العمليات والتشغيل وبعض الإدارات التنفيذية الأخرى».

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