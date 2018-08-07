«الليبية للاستثمار»: مسلحون خطفوا موظفين بالمؤسسة في طرابلس

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان أصدرته ليل الثلاثاء عن قيام «مسلحين تابعين للكتيبة التي تقوم بحماية البرج الذي تتخذ منه المؤسسة حاليًا مقرًا لها بخطف موظفين من المؤسسة واقتيادهم إلى مقر كلية البنات سابقا».