مركز شرطة أوجلة يلقي القبض على تشادي يهرب المخدرات

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 10:31 مساء

أعلن مركز شرطة أوجلة التابع لمديرية أمن أوجلة أجخرة، أن أفراد الأمن التابعين له ألقوا القبض على «مهرب مخدرات تشادي الجنسية» ظهر اليوم الثلاثاء، أثناء محاولته تهريب كمية من الأقراص المخدرة نوع «ترامادول».

وقال مدير مركز شرطة أوجلة الرائد ماشاء الله الزوي لـ«بوابة الوسط» إن مهرب المخدرات التشادي تمكن من الفرار من عناصر الشرطة أثناء محاولة القبض عليه عندما اشتبك معهم في مدينة أوجلة.

وأوضح الزوي أن المهرب التشادي ألقي القبض عليه بمستشفى أوجلة القروي التي دخلها لتلقي العلاج بعد إصابته بعيار ناري أثناء فراره من رجال الشرطة، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى هي  التي بلّغت الجهات الأمنية عنه.
 وأكد مدير مركز شرطة أوجلة الرائد ما شاء الله الزوي تسليم المتهم إلى مركز شرطة جالو بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله لاستكمال التحقيقات والاستدلال في القضية.

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