دورة تدريبية للمحامين الشباب حول الضمانات الدولية للمحاكمات بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بنى علي | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 09:47 مساء

أقامت المنظمة العربية للمحامين الشباب بالتعاون مع نقابة المحامين الفرعية بطبرق، دورة تدريبية للمحامين الليبيين الشباب حول إجراءات المحاكمة العادلة بفندق باب طبرق بمدينة طبرق تحت شعار «ليبيا غايتنا».
ويشارك في الدورة التدريبية عدد من المحامين الشباب من مختلف النقابات الفرعية على مستوى ليبيا.

وقال نقيب المحامين بليبيا عبدالرؤوف قنبيج لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء، إن «برنامج الدورة يستمر لمدة ثلاثة أيام ويتطرق لضمانات المحاكمة العادلة والضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية».

وأوضح قنبيج أن الدورة «تستهدف إطلاع المحامين الليبيين الشباب المشاركين على المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومواءَمتها مع التشريع الليبي ودرجات التقاضي وضمانات حقوق المتهم وحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع».

وأشار قنبيج أن الدورة حضرها «أكثر من 40 محاميًا شابًا من مدن طبرق وطرابلس والزاوية ومصراتة وبنغازي والبيضاء وغريان وسبها والخمس».

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