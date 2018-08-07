«اقتصاد الوفاق» تأذن لصندوق موازنة الأسعار بشراء 7 سلع من الشركات والمصانع المحلية بشروط

مقر وزارة الاقتصاد في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أذنت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، لصندوق موازنة الأسعار بشراء 7 أنواع من السلع من المصانع المحلية والشركات المحلية المستوردة، لكنها حددت أربعة شروط في السلع المستهدفة بالقرار.

ووفق إعلان الوزارة المنشور عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، فإن السلع المستهدفة بالشراء هي: «الأرز - المكرونة - معجون الطماطم - السكر - الحليب المكثف - التن».

واشترطت الوزارة أن تكون هذه السلع موجودة في «الموانئ والمنافذ الجمركية» أو«التي بالطريق» أوالمتوقع وصولها خلال شهر أغسطس الحالي» و«المتوفرة لدى المصانع المحلية الآن أو التي ستنتج خلال شهر أغسطس الحالي».

وأوضحت الوزارة أن طريق الدفع ستتم من قبل صندوق موازنة الأسعار «بناء على اتفاق يوقع بين المورد والصندوق بموجبه يتم فتح اعتمادات محلية معززة وغير قابلة للإلغاء، بحيث يتم الدفع الفعلي للمورد فور تقديمه للمصرف إيصال استلام السلعة من قبل الصندوق».

ونوهت وزارة الاقتصاد إلى أنه «سيتم منح المورد للصندوق أولوية في فتح اعتمادات جديدة بقيمة ما يورد للصندوق ومن حسابه الجاري لدى المصرف».

وطالبت الوزارة من كافة الشركات الصناعية والتجارية المنتجة أو الموردة للسلع المذكورة «الاتصال بصندوق موزانة الأسعار والتنسيق معه بالخصوص اعتبارًا من تاريخ الإعلان».