التعليم: لهذا السبب نعرض أوراق إجابات طلبة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا

وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق عادل جمعة

قال وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، عادل جمعة، إن إتاحة وزارة التعليم أوراق إجابات طلبة الشهادة الإعدادية عبر موقع الوزارة بدءًا من الغد، يهدف إلى تمكين الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على الإجابات لإتاحة شفافية بشأن نتيجة الامتحانات.

وأشار جمعة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أن «الوزارة لجأت لتلك الخطوة بالنظر إلى إلقاء الطلاب باللوم على المصححين وأنهم تعمدوا رسوبهم، أو أن الأساتذة لم يقوموا بتصحيح أوراق الإجابات وهوغيرصحيح».

عرض أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية على موقع «تعليم الوفاق»

وأضاف أن إتاحة أوراق الإجابة يتيح لأولياء الأمور إمكانية التظلم على أية إجابة، من خلال التقدم بطعن للمؤسسة التعليمية التابع لها للمراجعة، قائلاً إن «الوزارة ستتعامل مع كافة التظلمات بكل مهنية».

وأوضح أن «هناك ميزة جديدة من هذا الإجراء، تتمثل في تحديد نسبة نجاح كل لجنة امتحانات على حدة، والتي نستخلص من خلالها عدة ملاحظات ومعرفة جدية كل لجنة وواقعيتها».

وأعلن جمعة، في وقت سابق اليوم أن طلبة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2017/2018 والذين أعلنت نتائجهم أمس الاثنين يستطيعون مراجعة أوراقهم الامتحانية من خلال الرابط الخاص بنتائج الامتحانات وذلك ابتداءً من غدٍ الأربعاء.

ولفت وكيل وزارة التعليم إلى أن إدارة الامتحانات عممت نموذجًا للطعن لكافة مكاتب الامتحانات بالمناطق ليتم تعميمه على كافة المؤسسات التعليمية ليتم تعبئته من الطالب في حال لاحظ أن هناك خطأ في الاحتساب والتصحيح.

يمكن الاطلاع على أوراق الإجابة من هنا