حلقة نقاش حول دور الأمم المتحدة في الأزمة الليبية بسبها

حلقة النقاش حول دور الأمم المتحدة في ليبيا بقاعة الشعب في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهدت قاعة المسرح الشعبي بمدينة سبها، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاش بعنوان «الأمم المتحدة والأزمة الليبية ما بعد 2011» بحضور عدد من الأكاديميين والمثقفين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، تحت إشراف وتنظيم جمعية أصدقاء مكتبة اليونسكو الأدبية.

وأوضع مسعود بكاكو العضو الميسر لحلقة النقاش لـ«بوابة الوسط» أن الجلسة تناولت ثلاثة محاور أساسية الأول حول المهام التي من أجلها تأسست بعثة الأمم المتحدة للدعم بعد 2011 والصعوبات والعراقيل التي تواجها ولماذا نجحت البعثة الأممية فى ليبيا عام 1951.

وأضاف بكاكو أن المحور الثاني ناقش مسار الأزمة الليبية وخطة المبعوث الأممي غسان سلامة، فيما تناول المحور الثالث الأزمة الليبية وعملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو جمعية أصدقاء مكتبة اليونسكو الطاهرعريفة إلى أن المشاركين في حلقة النقاش أشادوا بالدور التاريخي للأمم المتحدة في مساعدة الشعب الليبي خلال مرحلة الاستقلال لكنهم طالبوا البعثة الحالية ببذل المزيد من الجهد من أجل إنجاح العملية السياسية فى ليبيا.

وأضاف عريفة إلى أن المشاركين في المناقشات شددوا على ضرورة دعم خطة المبعوث الأممي ودعوة جميع الأطراف الليبية التي حضرت لقاء باريس للإيفاء بتعهداتها، وطالبوا القوى الوطنية بالضغط على أطراف الأزمة لدفعها للعمل وضمان متطلبات حل الأزمة.

وذكر عريفة أن المشاركين في حلقة النقاش أعربوا عن قلقهم البالغ مما آلت إليه الأوضاع المعيشية للمواطنين فى ليبيا، مطالبين الجميع بتحمل مسؤولياتهم للخروج من الأزمة.