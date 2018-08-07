غسان سلامة يلتقي السفير الألماني الجديد لدى ليبيا بمقر البعثة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 08:21 مساء

استقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية استيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، بمقر البعثة في العاصمة طرابلس، السفير الألماني الجديد لدى ليبيا أوليفر أوفكزا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة عبر حسابها على «تويتر» إن سلامة ووليامز تمنيا للسفير الألماني التوفيق في مهمته الجديدة، وأعربا عن تقديرهما لدعم ألمانيا لعمل الأمم المتحدة في ليبيا.

وعينت الحكومة الألمانية مؤخرًا السفير أوليفر أوفكزا سفيرًا لها في ليبيا خلفًا للسفير السابق كريستيان بوك، الذي غادر ليبيا يوم 5 يوليو بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية في طرابلس.

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