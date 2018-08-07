«تعليم الوفاق» تناقش مشروعًا لربط المؤسسات التعليمية إلكترونيًّا

وزير التعليم عثمان عبدالجليل يجتمع مع شركة «راسكم ستار» بإدارة القمر الليبي الأفريقي

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور عثمان عبدالجليل، مع شركة «راسكم ستار» بإدارة القمر الليبي الأفريقي إمكانية ربط المؤسسات التعليمية في شبكة معلوماتية محلية (LAN)، وذلك بهدف إدارة قطاع التعليم إلكترونيًّا وتقديم خدمة التعليم عن بُعد، وكذلك ربط مختلف المؤسسات التعليمية بالإنترنت، إلى جانب تقديم بعض الخدمات التي تساعد في النهوض بمستوى التعليم بالبلاد.

وقدمت إدارة القمر الصناعي الليبي الأفريقي عرضًا مرئيًّا، خلال الاجتماع الذي عُـقد بمقر الوزارة بطرابلس، بحضور مدير مركز المعلومات والتوثيق يوسف أبوزويدة، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالوزارة أوضحت من خلاله مشاريعها وبرامج عملها في بعض الدول الأفريقية.

وأشار بيان نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن المجتمعين ناقشوا آلية العمل والمتطلبات اللازمة للبدء الفعلي في تنفيذ المشروع، الذي أكد وزير التعليم أهميته في إدارة قطاع التعليم إلكترونيًّا، بالنظر إلى آثاره الإيجابية على مستوى اتخاذ القرار في الوزارة.

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ولفت الوزير إلى أنه «فور تفعيل المشروع وتنصيب المنظومات المصاحبة ستستند كل قرارات الوزارة إلى معلومات دقيقة وآنية وليس كما يحدث الآن في أغلب قطاعات الدولة، إذ أنها تعتمد في قراراتها على تقارير قديمة قد يكون جرى عليها كثير من التغيرات».

وأضاف أن المشروع سيساعد كثيرًا في ضبط العملية التعليمية من خلال إدارتها وتنظيمها بواسطة المنظومات المعلوماتية المصاحبة لعملية الربط، إلى جانب تسهيل عملية التواصل والاتصال بين دوائر القطاع المختلفة (الوزارة - مراقبات التعليم - الجامعات - المدارس) ومتابعة العمل اليومي في كل مؤسسة على حدة وبشكل آني، فضلاً عن سهولة تقديم الخدمات لكل عناصر المنظومة التعليمية وتحديد أولويات احتياجاتها.

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وأوضح مدير مركز المعلومات والتوثيق، يوسف أبوزويدة، أن المشروع سيربط جميع المدارس بالكامل ومراقبات التعليم، بالإضافة إلى الجامعات بمختلف كلياتها بمركز بيانات الوزارة إلكترونيًّا.

وأضاف أبوزويدة أنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع على عدة مراحل مختلفة تشمل تشغيل الوسائط المتعددة على الشبكة، والاستفادة من خدماتها في ضبط العملية التعليمية، إلى جانب نشر المناهج التعليمية وكذلك تقديم خدمة بث المحاضرات والمؤتمرات العلمية من وإلى الجامعات الدولية والمحلية.

هذا واتفق المجتمعون على وضع تصور شامل لمراحل تنفيذ المشروع واحتياجاته خلال اليومين المقبلين، على أن يتم من خلاله تحديد ميثاق للمشروع (project chart) وتقسيم مراحل التنفيذ (Work breakdown structure) والجدول الزمني للتنفيذ، على أن يضمن التصور الشروع في تنفيذ المشروع مطلع العام الدراسي المقبل.