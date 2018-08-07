مصلحة المطارات تطالب بإعادة فتح مطار طبرق والمتعصمون يرفضون

مطار طبرق. (أرشيفية: بوابة الوسط)

جددت مصلحة المطارات التابعة للحكومة الموقتة، طلبها من مصلحة الطيران المدني، بإعادة فتح مطار طبرق الدولي شرق البلاد أمام حركة الملاحة والرحلات الجوية، والتي توقفت منذ أسبوعين.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مصلحة المطارات امحمد محمد الأطراش، مساء اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مصلحة الطيران المدني اطلعت عليها «بوابة الوسط» والتي طالب فيها بفتح المطار أمام حركة الملاحة الجوية.

لكن مصدرًا مطلعًا أكد لـ«بوابة الوسط» مساء اليوم الثلاثاء أن «الموظفين وعائلة الكحاشات من قبيلة أمنفه التي يقع بأرضها مطار طبرق الدولي يرفضون فتح المطار حتى تلبى مطالبهم المتمثلة في إرجاع المدير المستقيل حسن أهليل أوتكليف آخر بإجماع كافة الموظفين العاملين بالمطار».

وأشار المصدر إلى أن هناك من يستغل رحلة الحجاج التي من المفترض أن تنطلق من مطار طبرق صباح الخميس المقبل «لكن المطار لن يفتح حتى تُلبى كافة المطالب حتى لو اضطر الأمر لذهاب الحجاج إلى مطار آخر».

وأكد المصدر أن «الاعتصام ما زال قائمًا بمطار طبرق الدولي ولدينا قائمة بأسماء موظفي المطار وجميعهم يريدون حسن أهليل المدير المستقيل أو آخر يكون عليه إجماع كافة الموظفين».

وأغلق مطار طبرق الدولي قبل أسبوعين بسبب مشاكل قبلية وتكليف مدير جديد للمطار خلفًا لحسن أهليل الذي استقال من منصبه نهاية شهر أبريل الماضي بسبب نقص الإمكانات وإنعدامها.