المشري يجدد تمسك «الأعلى للدولة» بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 07:11 مساء
خالد المشري يستقبل القائمة بأعمال السفارة الهولندية لدى ليبيا «ماريون كابيني»

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، تمسكه بالاستفتاء على الدستور قبل الذهاب للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

جاء ذلك خلال استقباله القائمة بأعمال السفارة الهولندية لدى ليبيا «ماريون كابيني»، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وأشار بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر«فيسبوك»، إلى أنّ «المشري أشاد بموقف هولندا الداعم لجهود الحوار واستضافتها للفرقاء الليبيين في أكثر من مناسبة»، معتبرًا هولندا من الدول الصديقة المتفهمة للملف الليبي. 

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وجدد المشري تأكيده على موقف المجلس الأعلى للدولة إزاء خارطة الطريق والعملية السياسية في ليبيا والمتمثلة في الاستفتاء على الدستور قبل الذهاب للانتخابات البرلمانية أوالرئاسية، مشددًا على ضرورة «دعم المجتمع الدولي للأجسام الشرعية في ليبيا وإنهاء التعامل مع الأجسام الموازية ووقف التدخلات السلبية الإقليمية والدولية في الشأن الليبي».

ومن جهتها جددت «ماريون كابيني» دعم بلادها لمساعي الحوار من أجل الوصول إلى توافقات تنهي الانقسام السياسي في ليبيا، مشيدةً في الوقت نفسه بـ«مرونة المجلس الأعلى للدولة وحرصه على التواصل مع مجلس النواب وتقديم كل الدعم من أجل تحقيق الاستقرار».

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