العوكلي يطالب بتوفير تطعيمات مرض الحصبة للأطفال

وزير الصحة الموقوف عن العمل بالحكومة الموقتة الدكتور رضا العوكلي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

وجه وزير الصحة السابق بالحكومة الموقتة، رضا العوكلي، نداءً عاجلاً إلى الحكومة ومصرف ليبيا المركزي وجهاز الإمداد الطبي بضرورة توفير تطعيم لمرض «الحصبة» للأطفال.

وقال العوكلي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، «يجب العمل بطريقة عاجلة على توفير تلك التطعيمات خلال أيام» مطالبًا المواطنين «في حال لم تقم الدولة بتوفير التطعيمات اللازمة لمرض الحصبة بشراء تلك التطعيمات على نفقتهم الشخصية».

وحذر العوكلي من انتشار المرض كـ«وباء»، مشيرًا إلى أن إحصاءات المركز الوطني للأمراض تؤكد انتشار «الحصبة» في جميع مدن ليبيا بسبب نقص التطعيمات، منوهًا إلى أنه «في حال تعاطي الأطفال تلك التطعيمات سيتوقف المرض فورًا».