العوكلي يطالب بتوفير تطعيمات مرض الحصبة للأطفال

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 06:52 مساء
وزير الصحة الموقوف عن العمل بالحكومة الموقتة الدكتور رضا العوكلي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

وجه وزير الصحة السابق بالحكومة الموقتة، رضا العوكلي، نداءً عاجلاً إلى الحكومة ومصرف ليبيا المركزي وجهاز الإمداد الطبي بضرورة توفير تطعيم لمرض «الحصبة» للأطفال.

وقال العوكلي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، «يجب العمل بطريقة عاجلة على توفير تلك التطعيمات خلال أيام» مطالبًا المواطنين «في حال لم تقم الدولة بتوفير التطعيمات اللازمة لمرض الحصبة بشراء تلك التطعيمات على نفقتهم الشخصية».

وحذر العوكلي من انتشار المرض كـ«وباء»، مشيرًا إلى أن إحصاءات المركز الوطني للأمراض تؤكد انتشار «الحصبة» في جميع مدن ليبيا بسبب نقص التطعيمات، منوهًا إلى أنه «في حال تعاطي الأطفال تلك التطعيمات سيتوقف المرض فورًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصحف الإيطالية تتحدث عن مؤتمر روما المقبل حول ليبيا
ليبيا
مصر تعرض مخطوطة نادرة مستردة من لندن
ثقافة وفن
قهوة سي عقيلة الحلقة (42) «رجل شريف لجهاز سيئ السمعة»
ثقافة وفن
السراج يبحث إعفاء بائعي أضاحي العيد بسعر مناسب من الرسوم الضريبية
ليبيا
الدينار الورقي يثير أزمة بين أهالي طبرق والأسواق التجارية
ليبيا
التكبالي يوجه رسالة «شديدة اللهجة» للسفير الإيطالي طالبه فيها بالاعتذار
ليبيا
مستشار السراج: ما هي الدولة التي لم تتدخل بعد في شأننا؟
ليبيا
سنغافورة تتعرض لـ«أكبر» هجوم إلكتروني في تاريخها وتتهم حكومات أجنبية
دولى
شاهد نيمار دا سيلفا وهو يرقص على أنغام «كيكي»
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: العالم مهدد بدخول حالة «الدفيئة»