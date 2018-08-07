صندوق موازنة الأسعار يبدأ توزيع الدّقيق على المخابز العاملة في بنغازي

بدأ صندوق موازنة الأسعار، صباح اليوم الثلاثاء، في توزيع الدّقيق من مخازنه بمنطقة قنفودة على المخابز العاملة في عموم بلدية بنغازي وفق ما نشرته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت بلدية بنغازي أن عملية توزيع الدقيق على المخابز تجري تحت إشراف الجهات الأمنية وجهاز الحرس البلدي، مشيرًا إلى توزيع 17 ألف 855 كيس من الدّقيق على المخابز العاملة فى بنغازى.

ونقلت صفحة بلدية بنغازي عن مدير صندوق موازنة الأسعار فرع المنطقة الشرقية فرج أمساعد قوله إنه سيجري توزيع الدقيق أسبوعيأ على المخابز.

وأشارت إلى صدور «تعليمات صارمة» لجهاز الحرس البلدي بنغازي، بتفتيش ومتابعة المخابز التي استلمت حصّتها من الدقيق، ومراقبة أسعار رغيف الخبز، وإحالة المخالفين للجهات المختصّة.