أحمد حمزة: الهيئة العامة للأوقاف هي المسؤولة عن رعاية الحج هذا العام

عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد حمزة. (الإنترنت)

قال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد حمزة، إنَّ الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة هي المسؤولة عن رعاية موسم الحج لهذا العام، مشيرًا إلى أنه كان رئيسًا للجنة العليا للحج خلال العام الماضي فقط.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي لعضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، ونشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».

ويأتي البيان ردًا على الاتصالات والاستفسارات وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الصعوبات والاشكاليات التي واجهت الحجيج الليبيين في الأراضي المقدسة.

ودعا البيان «كل من له علاقة بموضوع الحج إلى تحري الدقة وتسمية الأمور بمسمياتها وعدم إلقاء التهم جزافًا بدون وجه حق والانسياق وراء الشائعات المغرضة والأجندات المشبوهة».

وأكد البيان أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «يتابع عن كثب إجراءات الحجيج وقام باتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن لضمان سلامتهم ورعايتهم».