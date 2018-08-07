«صحة الوفاق» تبحث حل أزمة إيواء حالات الدرن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 05:54 مساء
مدير إدارة التفتيش والمتابعة المكلف إيهاب الخنجاري يعقد اجتماع لحل أزمة إيواء حالات الدرن

تعكف وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني على مناقشة الإجراءات المتاحة لحل أزمة إيواء حالات الدرن، والتي لا يمكن استقبالها حاليًا بمستشفى أبوستة للأمراض الصدرية.

وعقد مدير إدارة التفتيش والمتابعة المكلف إيهاب الخنجاري اجتماعًا اليوم مع مدير المستشفى وبحضور مدير مستشفى طرابلس المركزي، وذلك «استجابةً للظروف التي يمر بها المستشفى، ومن أجل وضع الحلول المناسبة لإيواء المرضى».

وقال الخنجاري، في بيان عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إن إدارته تتابع الإجراءات المتعلقة بإيواء الحالات التي تعاني من مرض الدرن، والتي لا يمكن استقبالها حاليًا بمستشفى أبو ستة للأمراض الصدرية.

وكان مستشفى أبوستة للأمراض الصدرية أغلق قسم إيواء الرجال، بعدما تعرض لأضرار نتجت عن سقوط جذع شجرة معمرة على السقف دون أن تسجل أي إصابات بين المرضى.

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