وزارة التعليم: نتيجة الشهادة الثانوية 9 أغسطس

جولة تفقدية لوكيل وزارة التعليم على عدد من اللجان التي تجرى فيها امتحانات الإعادة

أعلن وكيل وزارة التعليم ورئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات عادل جمعة، اليوم الثلاثاء، أنّ الوزارة ستعلن نتيجة الشهادة الثانوية يوم 9 أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوكيل الوزارة على عدد من اللجان التي تجرى فيها امتحانات الإعادة داخل جامعة طرابلس ومناطق (قصر الأخيار وغريان والخمس).

وأشار بيان للوزارة، عبر «فيسبوك»، إلى أنّ عدد الطلبة الممتحنيين بالإعادة في قصر الأخيار بلغ 579 طالبًا وطالبة، بينما أدى 261 طالبًا وطالبة الإعادة بغريان، و1142 آخرين بمدينة الخُمس.

إعادة امتحان لبعض طلاب الثانوية العامة الثلاثاء المقبل

كما أجرى 97 طالبًا وطالبة ببلدية جادو امتحاناتهم بكلية التربية تيجي، في حين أجرى طلبة وطالبات بلدية الشقيقة امتحاناتهم في المعهد العالي للعلوم والتقنية ككلة، والبالغ عددهم 232 طالبًا وطالبة.

وأكد جمعة أن امتحانات الإعادة «أجريت في أجواء جيدة، وفرت لهم الظروف المناسبة».

وانتهت قبل أسبوعين امتحانات الثانوية العامة في جميع المدارس العامة والخاصة داخل وخارج ليبيا، على مستوى 55 منطقة تعليمية من المناطق الخاضعة لإشراف وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، إذ جرى تشكيل 187 لجنة إشراف ومراقبة على حوالي 58.604 ألف طالب وطالبة بالداخل، بينما تقدم لإجراء امتحان الشهادة الثانوية والإعدادية بالخارج أكثر من 880 طالبًا وطالبة.

جولة تفقدية لوكيل وزارة التعليم على عدد من اللجان التي تجرى فيها امتحانات الإعادة

جولة تفقدية لوكيل وزارة التعليم على عدد من اللجان التي تجرى فيها امتحانات الإعادة

جولة تفقدية لوكيل وزارة التعليم على عدد من اللجان التي تجرى فيها امتحانات الإعادة