في اليوم السادس من حملتها.. «العامة للكهرباء» تزيل 500 توصيلة غير شرعية

تواصل التفتيش على توصيلات الكهرباء غير الشرعية (الشركة العامة للكهرباء)

واصلت الشركة العامة للكهرباء، في يومها السادس على التوالي، الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير الشرعية في بلدية عين زارة بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ومديرية أمن طرابلس ومكتب عين زارة.

وأشار بيان للشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة أكثر من 500 توصيلة كهرباء غير شرعية، وفصل أكثر من 400 كاشفًا للإضاءة عن الشبكة، بهدف رفع كفاءة الشبكة العامة الكهربائية، والتقليل من ساعات طرح الأحمال .

وأوضحت الشركة أنه بعد أيام من انطلاق الحملة وتعاون المواطنين بمنطقة عين زارة انخفض الاستهلاك وقلت ساعات طرح الاحمال عن تلك المناطق.

تكليف لجان أمنيّة للتفتيش على التوصيلات غير الشرعية للكهرباء في طرابلس

وكان المجلس الرئاسي أعلن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاستهلاك غير الشرعي للكهرباء التي تزيد من الضغط على الشبكة، والتي تُعد أحد أسباب أزمة انقطاع الكهرباء، وذلك عن طريق الجهات الأمنية وعلى رأسها مديرية أمن طرابلس، واتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

ولا تزال المدن الليبية تعاني استمرار الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي وفق برنامج طرح الأحمال الذي تنفذه الشركة العامة للكهرباء نتيجة خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن مشكلات أمنية أخرى بسبب تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، ووقف الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.

تواصل التفتيش على توصيلات الكهرباء غير الشرعية (الشركة العامة للكهرباء)

تواصل التفتيش على توصيلات الكهرباء غير الشرعية (الشركة العامة للكهرباء)

تواصل التفتيش على توصيلات الكهرباء غير الشرعية (الشركة العامة للكهرباء)

تواصل التفتيش على توصيلات الكهرباء غير الشرعية (الشركة العامة للكهرباء)