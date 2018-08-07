جهاز مكافحة الهجرة: إنهاء إجراءات ترحيل 145 مهاجرًا سودانيًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 04:56 مساء
مهاجرون سودانيون يجرى ترحيلهم (جهاز مكافحة الهرجة غير الشرعية)

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الثلاثاء، إنهاء إجراءات ترحيل 145 مهاجرًا سودانيًا غير شرعيين إلى بلادهم بمطار امعيتيقه الدولى باتجاه مطار الخرطوم .

وأشار بيان للجهاز فرع طرابلس عبر «فيسبوك» إلى أن الجهاز رحّل 145 مهاجرًا سودانيًا من خلال العودة الطوعية من نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس بطريق السكة.

وأضاف أن عملية الترحيل جرت بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة «IOM»، من نزلاء جهاز مكافحة الهجره غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة.

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رحَّل في وقت سابق العشرات من المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم من الجنسيتين المغربية والجزائرية، ومن نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

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