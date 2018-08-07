السلاك: شددنا على توفير الرعاية اللازمة للحجيج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 03:55 مساء
الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك. (إدارة التواصل والإعلام)

أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، على اتخاذ مختلف التدابير اللازمة لرعاية وتقديم الخدمات التي يحتاجها حجيج ليبيا هذا العام.

وقال السلاك، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، إن المجلس وجه السفارة الليبية بالمملكة السعودية بتوفير العناية لكبار السن من الحجيج، وتقديم كل ما يلزم من رعاية وخدمات بشكل فوري وعاجل.

وأوضح أنه بناءً على ذلك، اتخذت القنصلية الليبية في جدة، عددًا من الإجراءات بالتنسيق والتعاون مع لجان بعثة الحج لضمان توفير كل ما يلزم لراحة الحجاج وسلامتهم.

وأضاف أن العمل مستمر، وعلى مدار الساعة، لتقديم  كل الخدمات وتوفير الاحتياجات للحجاج كافة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج يبحث إعفاء بائعي أضاحي العيد بسعر مناسب من الرسوم الضريبية
ليبيا
الدينار الورقي يثير أزمة بين أهالي طبرق والأسواق التجارية
ليبيا
التكبالي يوجه رسالة «شديدة اللهجة» للسفير الإيطالي طالبه فيها بالاعتذار
ليبيا
مستشار السراج: ما هي الدولة التي لم تتدخل بعد في شأننا؟
ليبيا
سنغافورة تتعرض لـ«أكبر» هجوم إلكتروني في تاريخها وتتهم حكومات أجنبية
دولى
شاهد نيمار دا سيلفا وهو يرقص على أنغام «كيكي»
رياضة عالمية
الليرة التركية تهبط إلى مستويات قياسية جديدة بسبب التوتر مع أميركا
اقتصاد
«داخلية الوفاق» تُطالب المواطنين بتسجيل العمالة الوافدة في أقرب مركز شرطة
ليبيا
عبدالجليل: اعتماد وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المدارس اليوم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير متوقعة للشعور بالغثيان