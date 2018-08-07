السلاك: شددنا على توفير الرعاية اللازمة للحجيج

الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك. (إدارة التواصل والإعلام)

أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، على اتخاذ مختلف التدابير اللازمة لرعاية وتقديم الخدمات التي يحتاجها حجيج ليبيا هذا العام.

وقال السلاك، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، إن المجلس وجه السفارة الليبية بالمملكة السعودية بتوفير العناية لكبار السن من الحجيج، وتقديم كل ما يلزم من رعاية وخدمات بشكل فوري وعاجل.

وأوضح أنه بناءً على ذلك، اتخذت القنصلية الليبية في جدة، عددًا من الإجراءات بالتنسيق والتعاون مع لجان بعثة الحج لضمان توفير كل ما يلزم لراحة الحجاج وسلامتهم.

وأضاف أن العمل مستمر، وعلى مدار الساعة، لتقديم كل الخدمات وتوفير الاحتياجات للحجاج كافة.