الناطق باسم رئيس «الرئاسي»: الانتخابات وموعدها «مسألة يقررها الليبيون»

الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

نقل الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، تأكيد رئيس المجلس الرئاسي، على أن الانتخابات ومسارها وموعدها «مسألة يقررها الليبيون وحدهم».

كما نقل السلاك، أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، تشديد رئيس المجلس الرئاسي «على أن تتحمل كل الأطراف المعنية، ولا سيما الشريكة في إعلان باريس مسؤوليتها، وأن تلتزم باستحقاقاتها».

وفي ما يتعلق بالملف الاقتصادي، أفاد السلاك بأن السراج بحث في اجتماعه مع وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس صندوق موزانة الأسعار، الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لتوفير السلع الأساسية ووصولها للمواطن بأسعار مناسبة، ومنها تفعيل منظومة الجمعيات عن طريق صندوق موازنة الأسعار.

وقال السلاك إن رئيس المجلس الرئاسي، طلب من مؤسسات الدولة كافة، التعاون وتذليل العقبات أمام تحقيق انفراجة في هذا الملف الهام، مؤكدًا على أن حل المختنقات يتطلب جهدًا تكامليًا من جميع الجهات ذات الاختصاص.