الناطق باسم رئيس «الرئاسي»: الانتخابات وموعدها «مسألة يقررها الليبيون»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 03:32 مساء
الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

نقل الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، تأكيد رئيس المجلس الرئاسي، على أن الانتخابات ومسارها وموعدها «مسألة يقررها الليبيون وحدهم».

كما نقل السلاك، أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، تشديد رئيس المجلس الرئاسي «على أن تتحمل كل الأطراف المعنية، ولا سيما الشريكة في إعلان باريس مسؤوليتها، وأن تلتزم باستحقاقاتها».

وفي ما يتعلق بالملف الاقتصادي، أفاد السلاك بأن السراج بحث في اجتماعه مع وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس صندوق موزانة الأسعار، الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لتوفير السلع الأساسية ووصولها للمواطن بأسعار مناسبة، ومنها تفعيل منظومة الجمعيات عن طريق صندوق موازنة الأسعار.

وقال السلاك إن رئيس المجلس الرئاسي، طلب من مؤسسات الدولة كافة، التعاون وتذليل العقبات أمام تحقيق انفراجة في هذا الملف الهام، مؤكدًا على أن حل المختنقات يتطلب جهدًا تكامليًا من جميع الجهات ذات الاختصاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج يبحث إعفاء بائعي أضاحي العيد بسعر مناسب من الرسوم الضريبية
ليبيا
الدينار الورقي يثير أزمة بين أهالي طبرق والأسواق التجارية
ليبيا
التكبالي يوجه رسالة «شديدة اللهجة» للسفير الإيطالي طالبه فيها بالاعتذار
ليبيا
مستشار السراج: ما هي الدولة التي لم تتدخل بعد في شأننا؟
ليبيا
سنغافورة تتعرض لـ«أكبر» هجوم إلكتروني في تاريخها وتتهم حكومات أجنبية
دولى
شاهد نيمار دا سيلفا وهو يرقص على أنغام «كيكي»
رياضة عالمية
الليرة التركية تهبط إلى مستويات قياسية جديدة بسبب التوتر مع أميركا
اقتصاد
«داخلية الوفاق» تُطالب المواطنين بتسجيل العمالة الوافدة في أقرب مركز شرطة
ليبيا
عبدالجليل: اعتماد وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المدارس اليوم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير متوقعة للشعور بالغثيان