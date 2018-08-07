كاجمان يبحث تطورات المشهد السياسي مع السفير البريطاني في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 03:06 مساء
جانب من لقاء كاجمان والسفير البريطاني (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، حيث بحث الطرفان تطورات المشهد السياسي وسُبل تذليل العقبات أمام الاستفتاء على الدستور.

وتطرق اللقاء، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، إلى الإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية والعوائق التي تحول دون تحقيقها في الفترة الزمنية اللازمة.

ووفق ما أوردت صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء على «فيسبوك»، بحث الجانبان أيضًا عددًا من الملفات الهامة منها الأمني والاقتصادي، وضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطن، وأهمية البدء في تنفيذ المشاريع المعطلة والخدمية منها لدعم ومساهمتها في رفع مستوى القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة تغني على الوظائف الحكومية.

جانب من لقاء كاجمان والسفير البريطاني (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)
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