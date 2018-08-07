مركز مستشفى مصراتة للأورام يعتمد على التبرعات لعلاج المرضى

مريض أثناء حقنه بمركز مستشفى مصراتة للأورام (رويترز)

يعتمد واحد من المراكز القليلة في ليبيا المتخصصة في علاج السرطان على مانحين كي تظل أبوابه مفتوحة للمرضى، الذين يقطعون غالبًا مئات الكيلومترات للحصول على علاج قد ينقذ حياتهم، وفقًا لتقرير نشرته وكالة «رويترز» للأنباء اليوم الثلاثاء.

ودمر الصراع والأزمة الاقتصادية منذ انتفاضة 2011 نظام الرعاية الصحية في ليبيا، وزاد من صعوبة حصول الليبيين على علاج خاص أو السفر للعلاج في مستشفيات بالخارج. ويعاني البلد من نقص في الأدوية والمعدات، كما أن الكثير من الموظفين الأجانب الذين كان يعتمد عليهم نظام الصحة غادروا البلاد.

وقال الدكتور محمد الفقي مدير مركز مستشفى مصراتة للأورام، إن النزوح نتيجة الصراع زاد من التحديات التي تواجهها المنشآت التي لا تزال تعمل.

ويأتي بعض المرضى إلى المركز الذي تديره الدولة في مدينة مصراتة على بعد نحو 190 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، من عمق الصحراء الكبرى.

وقال الفقي: «صار في نزوح عدد كبير من الناس أدى إلى ازدحام أو تكتل سكاني في المنطقة الغربية، وأدى صراحة إلى زيادة العبء على مركز مصراتة لعلاج الأورام». واضطر المركز إلى اللجوء للمنظمات الخيرية والجهات المانحة الخاصة ليواصل عمله.

وتقول الممرضة هويدة أحمد وهي مشرفة قسم الأطفال، «إحنا كل العلاج عندنا ناقص أول حاجة العلاج الكيماوي ما فيش خالص... كله من التبرعات». وأضافت «التبرعات اللي بتكفي المرضى في ممكن جرعة تاخد بـ 3000 -4000 (دينار) للجرعة بس الواحدة»، أي ما يعادل ما بين 2170 دولارا و2900 دولار. وتابعت «وأوقات يجيلك كل 15 يوما، يعني أجيب منين 15 يوما».

وفقًا للأمم المتحدة فقد خلف الصراع الليبي أكثر من مليون من سكانه وعددهم 6.5 مليون نسمة بحاجة لمساعدات إنسانية. وتمثل إيرادات النفط كل الدخل الليبي تقريبا لكنها متقلبة، فيما فشلت حكومتان متنافستان في الشرق والغرب إلى حد بعيد في توفير الخدمات الأساسية. وتسببت أزمة سيولة وتراجع قيمة الدينار في السوق الموازي في معاناة الليبيين لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وقال علي القنطري وهو مريض سرطان لم يفقد الأمل في تلقي الرعاية الملائمة من الدولة «أنا نطلب من الدولة الليبية إنها توفر الأدوية لهذي الناس المرضى، إللي هي تتمثل في العلاج الكيماوي. طبعا هذا في الصيدليات سعره غال جدا، والمواطن مسكين لم يكن قادرا حتى على رغيف الخبز والحياة أصبحت صعبة، ونتمنى من الدولة إنها توفر العلاج بس اللي يستعملو فيه الإخوة المرضى».