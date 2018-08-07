مركز مستشفى مصراتة للأورام يعتمد على التبرعات لعلاج المرضى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 01:46 مساء
مريض أثناء حقنه بمركز مستشفى مصراتة للأورام (رويترز)

يعتمد واحد من المراكز القليلة في ليبيا المتخصصة في علاج السرطان على مانحين كي تظل أبوابه مفتوحة للمرضى، الذين يقطعون غالبًا مئات الكيلومترات للحصول على علاج قد ينقذ حياتهم، وفقًا لتقرير نشرته وكالة «رويترز» للأنباء اليوم الثلاثاء.

ودمر الصراع والأزمة الاقتصادية منذ انتفاضة 2011 نظام الرعاية الصحية في ليبيا، وزاد من صعوبة حصول الليبيين على علاج خاص أو السفر للعلاج في مستشفيات بالخارج. ويعاني البلد من نقص في الأدوية والمعدات، كما أن الكثير من الموظفين الأجانب الذين كان يعتمد عليهم نظام الصحة غادروا البلاد.

وقال الدكتور محمد الفقي مدير مركز مستشفى مصراتة للأورام، إن النزوح نتيجة الصراع زاد من التحديات التي تواجهها المنشآت التي لا تزال تعمل.

ويأتي بعض المرضى إلى المركز الذي تديره الدولة في مدينة مصراتة على بعد نحو 190 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، من عمق الصحراء الكبرى.

وقال الفقي: «صار في نزوح عدد كبير من الناس أدى إلى ازدحام أو تكتل سكاني في المنطقة الغربية، وأدى صراحة إلى زيادة العبء على مركز مصراتة لعلاج الأورام». واضطر المركز إلى اللجوء للمنظمات الخيرية والجهات المانحة الخاصة ليواصل عمله.

وتقول الممرضة هويدة أحمد وهي مشرفة قسم الأطفال، «إحنا كل العلاج عندنا ناقص أول حاجة العلاج الكيماوي ما فيش خالص... كله من التبرعات». وأضافت «التبرعات اللي بتكفي المرضى في ممكن جرعة تاخد بـ 3000 -4000 (دينار) للجرعة بس الواحدة»، أي ما يعادل ما بين 2170 دولارا و2900 دولار. وتابعت «وأوقات يجيلك كل 15 يوما، يعني أجيب منين 15 يوما».

وفقًا للأمم المتحدة فقد خلف الصراع الليبي أكثر من مليون من سكانه وعددهم 6.5 مليون نسمة بحاجة لمساعدات إنسانية. وتمثل إيرادات النفط كل الدخل الليبي تقريبا لكنها متقلبة، فيما فشلت حكومتان متنافستان في الشرق والغرب إلى حد بعيد في توفير الخدمات الأساسية. وتسببت أزمة سيولة وتراجع قيمة الدينار في السوق الموازي في معاناة الليبيين لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وقال علي القنطري وهو مريض سرطان لم يفقد الأمل في تلقي الرعاية الملائمة من الدولة «أنا نطلب من الدولة الليبية إنها توفر الأدوية لهذي الناس المرضى، إللي هي تتمثل في العلاج الكيماوي. طبعا هذا في الصيدليات سعره غال جدا، والمواطن مسكين لم يكن قادرا حتى على رغيف الخبز والحياة أصبحت صعبة، ونتمنى من الدولة إنها توفر العلاج بس اللي يستعملو فيه الإخوة المرضى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج يبحث إعفاء بائعي أضاحي العيد بسعر مناسب من الرسوم الضريبية
ليبيا
الدينار الورقي يثير أزمة بين أهالي طبرق والأسواق التجارية
ليبيا
التكبالي يوجه رسالة «شديدة اللهجة» للسفير الإيطالي طالبه فيها بالاعتذار
ليبيا
مسؤول أممي يعلق على حملة «الصلح خير»
ليبيا
الخمسي لـ«بوابة الوسط»: هذا موقف النمساوي التاجوري وزكريا من منتخب ليبيا
رياضة محلية
اشتداد موجة الحرّ في فرنسا
منوعات
الغارديان: زواج نجل بن لادن بابنة قائد هجمات سبتمبر
دولى
6 قتلى و384 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال يوليو
ليبيا
عبدالجليل: اعتماد وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المدارس اليوم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأخطاء الشائعة في صيانة سيارتك