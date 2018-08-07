السفير الإيطالي: وفرنا للجنوب الليبي 4 آلاف مصل مضاد لسم العقرب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 01:36 مساء
السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني (الإنترنت)

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني إن بلاده وفرت 4000 مصل مضاد لسم العقرب، جرى توزيعها في الجنوب الليبي، بمعاونة وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

ونشر السفير تغريدة، اليوم الثلاثاء على «تويتر» أرفقها بصورة طفل، معلقًا: «الطفل محمد هو من بين سكان جنوب ليبيا الذين تم إنقاذهم بفضل واحد من أصل 4000 مصل مضاد لسم العقرب، والذي قامت بتوفيره وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة من خلال برنامج ممول من إيطاليا».

وأضاف: «توفير هذا المصل في المرافق العامة هو عامل أساسي لإنقاذ حياة الناس فقط في هذا العام، مئات من الأرواح تم إنقاذها في جنوب ليبيا».

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