توزيع سيولة نقدية على مصارف بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 01:32 مساء
مصرف الجمهورية في بني وليد (الإنترنت)

بدأ عدد من مصارف بني وليد في توزيع السيولة النقدية المخصصة لعملائها، اليوم الثلاثاء، بعد وصولها من المصرف المركزي في طرابلس.

وقال مصدر مصرفي، في تصريحات لـ «بوابة الوسط»، إن مصارف بني وليد تسلمت حوالي 40 مليون دينار، وُزعت كالتالي: استلم مصرف سوف الجين الأهلي 9 ملايين، والمصرف التجاري الوطني استلم 7 ملايين، فيما تسلم مصرف الجمهورية فرع بني وليد 12 مليون دينار، و8 مليون أخرى لمصرف الجمهورية فرع سوف الجين، و4 مليون لمصرف الجمهورية فرع تنيناي.

وحدد المصرف الأهلي قيمة السحب بـ 700 دينار والمصرف التجاري بـ 400 دينار، أما مصارف الجمهورية الجمهورية بني وليد بـ 700 دينار، الجمهورية سوف الجين 620 ، الجمهورية تنيناي بـ 1000 دينار.

وتعاني مصارف مدينة بني وليد نقصًا حادًا في السيولة النقدية، مما أثر سلبًا على الأوضاع المعيشية، وتردي الخدمات في المدينة، ولجوء عدد من المحال التجارية إلى التعامل بالصكوك المصدقة مع المواطنين لتخفيف العبء عليهم.

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